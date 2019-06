Kostas Manolas è stato accostato a più riprese alla Juventus per rinforzare la difesa bianconera a partire dalla prossima stagione. Il leader della retroguardia della Roma, però, sembra essersi ormai accordato per un futuro al Napoli, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport. Il club giallorosso non ha intenzione di fare sconti e chiede tutti i 36 milioni di euro previsti nella clausola rescissoria del greco. Dopo aver trovato l'accordo con Manolas, dunque, Aurelio De Laurentiis dovrà mettere mano al portafoglio per il suo cartellino. Con buona pace della Juventus, pronta a fiondarsi su altri obiettivi.