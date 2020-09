Ormai il calciomercato si fa sui social network. Tra post dei diretti interessati e del loro entourage, e rivelazioni di vario genere, le ultime indiscrezioni di mercato passano sempre di più da post e tweet. E c'è un ex giocatore della Juventus che in questi giorni si sta scatenando coi messaggi sibillini (ma anche molto espliciti) riguardo l'arrivo di Luis Suarez in bianconero: è Claudio Marchisio, che dopo aver scritto nei giorni scorsi "Aspettando Suarez" su Instagram, oggi in risposta a un tifoso bianconero che gli chiedeva "ma allora aspettiamo Suarez?" lui ha risposto "Forse stasera..."