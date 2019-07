Il valzer degli attaccanti è pronto a entrare nel vivo, in un mercato estivo caldissimo in questo senso. La Juventus ha messo le mani su Romelu Lukaku , grande obiettivo dell'Inter, che ora è pronta all'assalto di Edin Dzeko dalla. I giallorossi non si muovono dalla richiesta di 20 milioni di euro, ma sanno bene che il centravanti bosniaco è in partenza e hanno gli occhi ben aperti sul mercato. L'idea Mauro Icardi è in risalita, dopo che i bianconeri si sono diretti sull'attaccante belga, mae, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del club giallorosso è sicuro di riuscire a convincerlo a trasferirsi nella capitale. Intanto, l'accordo tra Juventus e Roma è già del tutto definito:, così da evitare ai bianconeri una minusvalenza a bilancio per Higuain.