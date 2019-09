di Alessio Salerio

La Juventus è scivolata a sorpresa al secondo posto, nel complesso della Serie A, nel totale dei guadagni per gli sponsor presenti sulla propria maglia. I bianconeri hanno pagato l'assenza di Cygames sul retro e, con l'accordo con Jeep fermo a quota 16 milioni di euro a stagione, il Sassuolo ha operato il "sorpasso" a livello economico grazie a Mapei. Il boom dei ricavi, sui social e a livello di marketing in generale arrivato con l'approdo di Cristiano Ronaldo a Torino un anno fa, però, è stato evidente e, non a caso, il club sta ora valutando un nuovo accordo con Jeep. Tutto nella norma, anche a livello di milioni pronti a entrare nelle casse bianconere, nonostante un balzo in avanti in apparenza incredibile: dai 16 milioni attuali si dovrebbe salire a circa 50, che, sommati ai 51 a stagione in arrivo da Adidas fino al 2027, porteranno la Juventus a sforare quota 100 milioni.



TUTTO NELLA NORMA - Nonostante i tifosi delle rivali dei bianconeri in Serie A, in particolare della rampante Inter, abbiamo criticato la notizia, non c'è alcuna irregolarità (guardate la nostra gallery). Le norme del Fair Play Finanziario, infatti, consentono un contributo da parte della "parte correlata", ovvero di uno sponsor legato a doppio filo al club in analisi, come nel caso di Jeep e Juventus, se ciò influisce per meno del 30% del fatturato netto. Nessuna violazione, dunque, a 16 come a 50 milioni di euro a stagione. Anzi, il club bianconero otterrebbe una sponsorizzazione su valori più consoni all'attuale peso a livello internazionale. E l'Inter, in particolare, ottiene 41.5 milioni come sponsor da Suning, che per altro non ha alcun riferimento sulla maglia, targata Pirelli.