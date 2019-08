Mauro Icardi è il piano B della Juventus nel caso in cui dovesse saltare lo scambio Icardi-Lukaku. L'attaccante nerazzurro avrebbe confermato la sua volontà di restare all'Inter per convincere Conte, altrimenti resta l'ipotesi di un trasferimento alla Juve negli ultimi giorni di mercato. Secondo quanto riporta FcInternews, i bianconeri "lo valutano 35-40 milioni e sul gong del mercato è convinta che l'Inter - pur di venderlo - accetterebbe tale valutazione. Icardi - si legge - andrebbe via da Milano solo per i bianconeri, con i quali la moglie-manager Wanda Nara aveva trovato un'intesa per un quinquennale da 8 milioni netti a stagione più bonus".