A riportarlo è Sky Sport, secondo cui il fisso dell'ingaggio dovrebbe partire dagli 8 milioni: i bonus dipenderanno dagli obiettivi raggiunti dal giocatore e chiaramente dalla squadra. Dunque, confermata l'anticipazione de IlBianconero.com: sul lavoro di 'diplomazia', pochi dubbi Una volta raggiunta l'intesa, Raiola ha avvisato Overmars: 'Noi ci siamo', le parole dell'agente. Che ha sollecitato le parti a sentirsi, a valutare e a trovare un accordo. La Juve non ha perso tempo: ha intrapreso la prima parte delle trattative, consapevole che si partirà da una base non inferirore ai 75 milioni di euro.Per Sky, decisiva è stata la scelta della Juve di inserire una clausola rescissoria nel contratto: la cifra sarà intorno 150 milioni di euro. Perché fondamentale? Perché è una precisa richiesta del giocatore, che vorrà capire se le grandi squadre, in futuro, proveranno a prenderlo, permettendo una super plusvalenza alla Signora. Il Psg ci ha provato fino all'ultimo, ma nelle leggi calcistiche francesi non è prevista la possibilità di inserire un prezzo a priori sul cartellino.