'Accordo di massima per Osimhen': cosa succede

Getty Images

Victor Osimhen è destinato a infiammare il prossimo mercato estivo. Come noto, l’attaccante del Napoli ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro valida esclusivamente per club esteri. Un’occasione ghiotta per diverse big europee, e tra queste il Manchester United si sarebbe già mosso concretamente.Secondo quanto riportato da Tuttosport, i Red Devils avrebbero già raggiunto un accordo di massima con l’attaccante nigeriano per quanto riguarda l’ingaggio. Il club inglese, infatti, ha le risorse necessarie per versare l’intero ammontare della clausola al Napoli, che a quel punto non avrebbe margine per trattenere il giocatore.

In Italia, Cristiano Giuntoli – uomo mercato della Juventus – osserva con attenzione la situazione. Riabbracciare Osimhen, bomber del terzo Scudetto azzurro, sarebbe un sogno, ma le cifre e la concorrenza rendono l’operazione complicatissima.Intanto, nei piani di Ruben Amorim, futuro allenatore dei Red Devils, si profila anche l’uscita di Rasmus Hojlund. Il danese potrebbe approdare al Galatasaray, facilitando ulteriormente l’arrivo di Osimhen a Manchester.