La Juventus ha convinto Sergej Milinkovic-Savic, ma manca ancora il “sì” della Lazio: si è riaccesa la trattativa che già un anno fa poteva portare il serbo a Torino e che si era arenata di fronte alle altissime richieste del presidente Lotito. Come scrive Tuttosport, per il cartellino del giocatore i bianconeri potrebbero spingersi fino a 70 milioni di euro. L’intesa di massima con il classe '95 c’è già, la stagione sottotono (conclusa però con la vittoria della Coppa Italia) dovrebbe aver intaccato parzialmente la valutazione monstre fatta dal suo club. Lavori in corso: l'affare Milinkovic-Savic è tornato di stretta attualità sull'asse Juve-Lazio.