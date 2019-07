Federico Chiesa avrebbe un accordo con la Juventus. Cinque milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. L'ok del calciatore, ovviamente, non basta però per portarlo a Torino. Come riporta Sky Sport, lo scenario è cambiato con i nuovi proprietari viola. Rocco Commisso non vuole cedere il calciatore e nelle prossime settimane ci parlerà per convincerlo a rimanere a Firenze rispedendo al mittente la proposta bianconera.