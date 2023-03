Emergono nuovi sviluppi ruguardo a quello che è il capitolo dellche vede coinvolta la, che al momento lasciano ben sperare tutti i tifosi juventini su quello che potrebbe essere l'esito finale di tutta questa grande vicenda. Andando con ordine, come si legge all'interno del comunicato ufficiale approvato dal CdA della Vecchia Signora, 'i promemoria attinenti a possibili operazioni di mercato con altri club non rappresentano contratti, che di conseguenza dimostra come tutte le operazioni siano state derubricate da Madama.- Nello specifico, si tratta di documenti ricavati dai pm torinesi, negli interrogatori che si sono svolti nel periodo tra febbraio e marzo e che hanno scoltato Pauloper la 'manovra stipendi' e Rolandosulla base delle 'partnership sospette'.- Uno dei maggiori casi su cui sta indagando la procura è quello legato a Riccardo, trasferitosi dalla Juve al Bologna nell'estate del 2019 per 15 milioni di euro. Le indagini avrebbero portato alla scoperta di un, secondo il quale i bianconeri si sarebbero potuti avvalere del diritto di recompra fissato a 26 milioni per la stagione successiva, che sarebbero diventati 30 se fosse stato ritardato di due stagioni. Nelle sedi di entrambi i club però, vige la massima serentià, dato chee ufficialmente depositati, ma si tratta solo ed esclusivamente di bozze o appunti. Inoltre, accuse analoghe arrivano anche dal caso, che però non ha mai fatto ritorno a Torino, restando al Como fino alla stagione in corso.Dunque, traendo le conclusioni, che da sempre caratterizzano il calciomercato e gli affari tra i vari club, che possono essere più o meno intensi tra di loro. Tutto questo può bastare a rasserenare il mondo bianconero, che però dovrà ancora affrontare diversi appelli per vincere questa battaglia.