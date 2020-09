4









E se alla voce "acquisti" sulla tabella di mercato della Juve ci fosse anche Aaron Ramsey? In senso figurato, chiaro. Ma il giocatore visto nelle prime due partite di campionato sembra essere completamente diverso rispetto al centrocampista che nella prima stagione in bianconero ha deluso le aspettative. Forse perché con Pirlo - finora - Ramsey centrocampista non lo è più. Il gallese ha cambiato ruolo spostandosi qualche metro più avanti, da trequartista dietro le due punte; prima Ronaldo-Kulusevski contro la Samp, poi Ronaldo-Morata all'Olimpico con la Roma.



COME CAMBIA LA SQUADRA - Il risultato è stato più o meno lo stesso: promosso! In quella posizione lavora tra le linee cercando spesso l'ultimo passaggio filtrante per mettere un compagno davanti alla porta ed è prezioso anche in fase difensiva, quando spezza il gioco avversario sul nascere. Importante per la squadra quando si tratta di accelerare l'azione, Ramsey è in grado di cambiare passo e trasformare la manovra da difensiva in offensiva in un attimo.



JOLLY - Le giocate ce l'ha e si è sempre saputo, con un po' di continuità l'ex Arsenal può diventare davvero un rinforzo in più per la nuova Juve. L'idea di Pirlo di spostarlo più vicino alla porta può essere l'intuizione vincente per una stagione da protagonista, con la possibilità di allargarsi anche sulla sinistra passando da un 4-3-1-2 a un 4-4-2 in fase difensiva. Esperienza e qualità al servizio della squadra, Ramsey vuole prendersi un ruolo da protagonista nella nuova Juve.