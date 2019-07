I tifosi della Juventus si interrogano su come si evolverà il rapporto tra il metodo di Maurizio Sarri e la filosofia di Cristiano Ronaldo. Beppe Accardi ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue dichiarazioni: “Il gioco di Sarri non si addice alle caratteristiche di Cristiano Ronaldo. Ieri ho visto il primo tempo della prima amichevole della Juve, di sicuro sembrava fuori dalla logica di calcio. Ronaldo è abituato ad essere il centro del gioco delle squadre in cui ha giocato. Con Sarri, Ronaldo deve giocare tutto di prima, deve adattarsi e non è abituato a farlo”.