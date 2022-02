Le parole di Accardi a Dazn, prima di Empoli-Juventus:



"Più che la vittoria ricerchiamo le prestazioni in ogni partita, su questo siamo consapevoli che la squadra ha fornito ottime prestazioni e dobbiamo continuare così. Rispetto all'andata entrambe sono cresciute tantissimo, una partita difficilissima e per portare a casa punti dovremo fare qualcosa di straordinario. Classifica? Ci concentriamo partita dopo partita, sappiamo di avere un buon vantaggio ma non ci sentiamo comodi, ci sono ancora tanti punti a disposizione".