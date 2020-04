Il sette marzo scorso, giorno della vigilia di Juve-Inter, circa 400 tifosi nerazzurri si dettero appuntamento davanti al centro sportivo del club nerazzurro per salutare il pullman della squadra, in partenza per Torino. Non l'idea del secolo, per usare un'eufemismo, anche perché erano già in vigore alcune restrizioni per contenere la pandemia di coronavirus. ​Ebbene, 49 di quelle persone sono state denunciate dalla Questura di Como. i tifosi in questione ​non erano dotati di dispositivi di sicurezza e si erano ammassati senza rispettare la distanza di sicurezza. Sono tutti residenti a Milano e nelle zone circostanti.