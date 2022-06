. Il campionato interrotto per Covid riprende in estate e ladi Maurizio Sarri affronta allo Stadium il Lecce di Liverani: un 4-0 che permette ai bianconeri di allungare a +7 sulla seconda in classifica e compiere un ulteriore passo verso lo scudetto che arriverà poco più di un mese più tardi. Le reti, tutte nella ripresa, sono di Dybala, Ronaldo, Higuain e de Ligt.