Accadde oggi, tre volte. Il 12 giugno ironicamente non è una data fortunata per la Juve, che questa sera riprenderà la stagione dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia, giocando in un Stadium vuoto contro il Milan. Sono tre le partite della coppa nazionale giocate dai bianconeri in questa data: 1975, 1977 e 1985. Nessuna vittoria, due sconfitte, un pareggio e nessun gol segnato: finirono 1-0 contro il Milan, 0-1 contro l'Inter e 0-0 di nuovo contro il Milan. Insomma, un giorno non molto fortunato. Per passare alla Juve, oltre alla vittoria, basterà pareggiare 0-0 contro una squadra (quella rossonera) piuttosto rimaneggiata. Certo, i dati non sono così incoraggianti, nemmeno per i meno scaramantici...