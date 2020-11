La Juventus è in testa alla classifica. Dopo 915 giorni, la Juve è tornata: non era in vetta dal 14 maggio 2006 ed è ritornata il 13 novembre 2020. In testa a braccetto con l'Inter, rivale storica. Dall'incubo Serie B alla risalita, con i gol di Grygera, Amauri, Iaquinta e un autogol di Papastathopoulos. Oltre a Del Piero e Ranieri, semplicemente fantastici.



IL TABELLINO



JUVENTUS-GENOA 4-1



JUVENTUS: Manninger; Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro; Marchionni (24' st Camoranesi), Sissoko, Tiago, Nedved; Amauri (40' st Iaquinta), Del Piero (42' st Giovinco).

In panchina: Chimenti, Mellberg, De Ceglie, Marchisio.

Allenatore: Ranieri. GENOA: Rubinho; Biava (35' st Papastathopoulos),

Ferrari, Criscito; Potenza (16' st Bocchetti), Thiago Motta, Juric, Rossi; Gasbarroni (1' st Sculli), Milito, Palladino.

In panchina: Scarpi, Vanden Borre, Jankovic, Olivera.

Allenatore: Gasperini.



ARBITRO: Rocchi di Firenze.



RETI: 6' pt Grygera, 26' pt Amauri, 40' st Iaquinta, 44' st Milito (rigore), 47' st Papastathopoulos (autogol).



NOTE: Serata serena, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 25 mila. Ammoniti: Thiago Motta, Rossi. Angoli: 7-5 per la Juve. Recupero: 1' pt, 4' st.