25 dicembre 1927: Juventus-Novara 4-3 (campionato divisione nazionale);

25 dicembre 1938: Padova-Juventus 1-3 (Coppa Italia);

25 dicembre 1960: Juventus-Sampdoria 3-2 (Serie A).

1904: Juventus-Genoa 1-2

1910: Juventus-Torino 1-0 (Pala d'Oro Moet et Chandon)

1920: Mista Juventus e Torino-Royal Club Madrid 4-1

1921: Torino-Juventus 1-0 (Coppa Associazione Nazionale Mutilati)

1928: Juventus-MTK Hungaria Budapest 2-4

1929: Juventus-Wiener AC 2-0

1930: Juventus-Furth 1-3

Queste le gare ufficiali perché la Juve ha disputate anche gare o tornei amichevoli in molte altre occasioni, scendendo in campo a Natale: