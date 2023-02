Il 16 febbraio 2013, dunque dieci anni fa esatti, lasi scusava pubblicamente con laper un servizio andato in onda due giorni prima e relativo al: pur collegandosi allo scandalo Fuentes, a un certo punto il giornalista aveva parlato anche die del club bianconero, facendo passare a video anche le immagini del processo istruito dal PM, con la sfilata dei giocatori davanti la Corte. Anche se la, da quelle accuse, uscì pulita.Questa la lettera, inviata dal direttore responsabile di Rai Sport Eugenioal presidente Andrea, pubblicata anche sul sito ufficiale del club: "Caro Presidente, in merito al servizio andato in onda giovedì nel nostro giornale della sera, la prego di voler accettare le mie scuse non solo formali. Si è trattato di una spiacevole scivolata di gusto colpevolmente sfuggita al nostro controllo. Come Direttore di Raisport mi assumo in pieno la responsabilità, ma ci tengo a fare sapere a Lei e ai tifosi della sua squadra, che non è certo quella la linea della direzione. Sarà mia cura richiamare all'ordine l'autore del servizio in modo da evitare il ripetersi di episodi simili. Un cordiale saluto, Eugenio De Paoli".