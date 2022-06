28 giugno 1942. Ci riporta in un passato lontano, a ottant'anni fa esatti, la ricorrenza odierna a tinte bianconere. Era una calda domenica estiva in tempo di guerra quando la Juventus si aggiudicò la seconda Coppa Italia della sua storia, battendo il Milan per 4 a 1 allo stadio di Torino, allora intitolato a Benito Mussolini. Tripletta di Lushta per i bianconeri guidati in panchina da Monti, con il poker completato da un rigore realizzato da Sentimenti (nella foto). In rete per i rossoneri, invece, Boffi, che firmò il gol del momentaneo 2-1. La Signora, così, metteva un altro trofeo in bacheca, una bacheca destinata ad arricchirsi sempre più negli anni a venire, in una storia gloriosa che continua ancora oggi.