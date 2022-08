. Diciannove anni fa ladi Marcellovinceva la, la quarta della sua storia, contro ildi Carlo, in una partita giocata in campo neutro al Giants Stadium di New York, scelto per ragioni commerciali. 1-1 il risultato dopo i tempi supplementari, firmato in pieno extra time da un penalty di Andrea, allora in maglia rossonera, al quale rispose dopo pochi istanti David. Il match fu quindi deciso ai calci di rigore, con Cristian"colpevole" dell'errore decisivo che regalò la vittoria alla Vecchia Signora. Prima dell'incontro fu osservato un minuto di silenzio in memoria del presidente della Juve Vittorio Caissotti di Chiusano, scomparso il 31 luglio 2003.