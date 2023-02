28 febbraio 2017. Sei anni fa esatti lastendeva ilin, nel match valido per la semifinale di andata: 3-1 il risultato, firmato dai gol di Paulo, autore di una doppietta su rigore, e Gonzalo, nonchè da Josèper gli azzurri di Maurizio. La partita fece discutere per diversi giorni a causa delle scelte arbitrali di Paolo: nei primi minuti, infatti, il direttore di gara negò un penalty solare alla stessa Joya, per poi convalidare la rete dei partenopei nonostante un evidente fuorigioco; non mancarono polemiche anche sulla gestione dei cartellini, con i bianconeri di Massimilianopiù volte in "protesta" per diverse ammonizioni e un paio di espulsioni ai giocatori del Napoli.