: una data dolcissima nella storia recente della. Una settimana dopo il ko interno nello scontro diretto col Napoli, che aveva riportato gli azzurri a -1, i bianconeri si presentano a. Juve subito in vantaggio con Douglas Costa (13') e con l'uomo in più dopo un quarto d'ora per l'espulsione di Vecino. Ciononostante l'Inter rimonta, grazie a Icardi (52') e all'autorete di Barzagli (65'). La Juventus è a un passo dal baratro e il Napoli, a Firenze dove l'indomani affronterà la Fiorentina, pregusta il sorpasso. Ma "la Juve non muore letteralmente mai" e nel finale la ribalta: prima Cuadrado beffa Handanovic anche grazie a una provvidenziale deviazione di Skriniar, poi spunta la testa dia ridosso del recupero. Una rimonta che sarà una mazzata anche per il Napoli, che perderà a Firenze tornando così a -4.