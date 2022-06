4 giugno 1961: la Juventus che annovera tra le proprie fila i vari Boniperti, Charles e Sivori, pareggia 1-1 in casa contro il Bari e ottiene l'aritmetica certerà del suo 12° scudetto. Contro i pugliesi basta un gol su calcio di rigore di Mora, grazie al contemporaneo e inaspettato ko dell'Inter a Catania nella partita passata alla storia come quella del "Clamoroso al Cibali". Per la Juventus è il secondo scudetto consecutivo.