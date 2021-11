Il 25 novembre del 2015 la Juventus batteva 1-0 il Manchester City allo Stadium. Decisivo il gol di Mario Mandzukic, arrivato al 18' del primo tempo. Sulla panchina bianconera c'era Allegri, di seguito il tabellino della sfida.JUVENTUS (3-5-2): Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Sturaro, Marchisio C., Pogba, Alex Sandro (78' Evra), Mandzukic (55' Morata), Dybala (82' Cuadrado). A disp. Neto, Rugani, Lemina, Zaza. All. Allegri.MANCHESTER CITY (4-3-3): Hart (81' Caballero), Sagna, Demichelis, Otamendi, Clichy, Tourè Y., Fernando, Fernandinho (60' Delph), Jesus Navas, Aguero (69' Sterling), De Bruyne. A disp. Maffeo, Adarabioyo, Kolarov, Celina. All. Pellegrini.ARBITRO: Brych (Germania)AMMONIZIONI: 35' Fernandinho (M), 69' Sagna (M), 69' Jesus Navas (M).Il 25 novembre è una data importante anche per, che nel 2006, dopo l'esordio all'inizio del mese contro il Napoli, segna il suo primo gol da professionista, contro il Lecce, nel campionato di Serie B (partita vinta per 4-1). Ne segnerà un'altra in Serie A nella stagione 2011-12, nella vittoria per 2-0 contro il Novara.