Una partita che non passò di sicuro alla storia, ma che rappresentò il primo passo in bianconero di un giocatore che al contrario fece la sua parte nella storia della Juve. 14 dicembre 1997, Piacenza-Juventus finisce 1-1 in virtù del botta e risposta tra Fonseca e Piovani tra il 78' e l'80'. Una gara che fu anche il primo atto di Edgar Davids alla Juve, appena arrivato dal Milan che se ne liberò in quanto famosa "mela marcia": tutta un'altra storia quella dell'olandese alla Juve, fatta di trionfi e prestazioni che lo rilanciarono come uno dei centrocampisti più forti al mondo a cavallo tra la fine degli anni Novanta e i primi del Duemila.