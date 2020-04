Dopo quello dei record, quello allo sprint e quello di prepotenza, nel 2015-2016 la Juve si regala lo scudetto in rimonta, peraltro il quinto consecutivo e secondo con alla guida Massimiliano Allegri. La Juventus è quindi matematicamente Campione d'Italia (Scudetto n. 34) senza nemmeno giocare. il Napoli di un super Higuain perde a Roma contro i giallorossi per 1-0 e non può più raggiungere o superare in classifica i bianconeri. ​I bianconeri partono lenti, finiscono a -11 dalla vetta ma con 15 vittorie consecutive risalgono fino al quinto scudetto di fila.