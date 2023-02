6 febbraio 2022. Un anno fa esatto Dusanesordiva con la maglia della, dopo essere approdato a Torino nel corso del mercato di gennaio. Un debutto memorabile, il suo, durante il match contro ilall'Allianz Stadium: gli bastarono 13 minuti, infatti, per segnare il primo gol in bianconero, nel corso di una serata capace di diventare indimenticabile anche per Denis; anche lo svizzero, a sua volta alla prima uscita con la Vecchia Signora, riuscì infatti ad andare in rete, contribuendo così al 2-0 finale della Juve.