Un "anniversario" poco felice per la Juve, quello che cade in questo 17 febbraio. Dodici mesi fa esatti i bianconeri venivano sconfitti 2 a 1 dal Porto nella gara di andata degli ottavi di Champions League, sotto i colpi di Taremi e Marega solo in parte "compensati" dal gol di Chiesa all'82'. Un tonfo bruciante che, come i tifosi ben ricorderanno, sancì di fatto l'eliminazione della Vecchia Signora dal torneo: a nulla, infatti, servì la vittoria per 3 a 2 ottenuta all'Allianz Stadium il 9 marzo successivo, in una partita combattuta fino ai tempi supplementari grazie a un altro exploit di Chiesa, a segno due volte, ma purtroppo vanificato dalla rete di Sergio Oliveira al 115'. Ad ogni modo, tempo una settimana e la Juve ci riproverà: avversario di turno il Villarreal.