Questa sera alle 21.00 la Juve scenderà in campo contro la Fiorentina per la semifinale di ritorno della Coppa Italia, ma anche tre anni fa esatti, il 20 aprile 2019, la squadra bianconera di Allegri aveva affrontato i viola (in quel caso in una gara di campionato). Allora la partita finì 2-1 per la Vecchia Signora, grazie a una rete di Alex Sandro e a un autogol di Pezzella dopo il centro nei primi minuti di gioco di Milenkovic. Un buon presagio per il match in programma tra poche ore all'Allianz Stadium?