23 maggio 2015. Sette anni fa esatti Simone Pepe segnava il suo ultimo gol con la maglia della Juve, mettendo la sua firma all'ultimo minuto di recupero nel 3-1 contro il Napoli (le reti precedenti erano state di Roberto Pereyra, Stefano Sturaro e David Silva per i partenopei). Una settimana dopo, contro il Verona, si sarebbe conclusa la sua esperienza con la Vecchia Signora: per lui, sempre rimasto nel cuore dei tifosi bianconeri, 76 presenze e 12 gol in cinque stagioni vissute all'ombra della Mole, purtroppo costellate anche da diversi infortuni gravi.