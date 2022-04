12 aprile 2008. 14 anni fa la Juve di Claudio Ranieri stendeva il Milan tra le mura dello Stadio Olimpico di Torino per 3 a 2, grazie a un gol di Alex Del Piero e a una doppietta di uno scatenato Hasan Salihamidzic. Niente da fare, dunque, per i rossoneri di Carlo Ancelotti, a cui non bastarono per la vittoria le due reti segnate da Filippo Inzaghi tra il 14' e il 31'. In bilico fino alla fine, il match fu incanalato sui binari bianconeri solo all'80', grazie al centro decisivo di Brazzo. Chi ricorda ancora quella serata?