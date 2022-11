Era il. 52 anni fa Fabiosegnava il suocon la maglia della, aprendo la serie dei 41 totali realizzati nelle sue 239 presenze in bianconero. Centrocampista classe 1946, aveva esordito con la Vecchia Signora il 6 settembre dello stesso anno in una sfida di Coppa Italia contro il Novara, mentre la prima rete arrivò in Coppa delle Fiere contro il Barcellona. La sua esperienza sul campo con la squadra torinese si concluse poi nel maggio 1976 in un match contro il Perugia. Per lui, alla Juve, anche un incarico da allenatore dal 2004 al 2006.