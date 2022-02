Febbraio è tempo di Champions League per la Juve, oggi come cinque anni fa. Il 22 febbraio 2017 la squadra di Massimiliano Allegri sconfiggeva in trasferta il Porto di Espirito Santo, con un 2-0 firmato tra il 72' e il 74' da Marko Pjaca e Dani Alves. La gara, allora come oggi, era valida per l'andata degli ottavi di finale, che i bianconeri riuscirono a superare grazie anche all'1-0 maturato nella sfida di ritorno a Torino, decisa da un rigore di Paulo Dybala. Come si ricorderà, in quella stagione la Vecchia Signora arrivò fino in fondo alla competizione, perdendo solo all'ultimo scoglio contro il Real Madrid, a Cardiff. Questa sera, 22 febbraio, l'avversario di turno sarà il Villarreal. In palio, ancora una volta, il passaggio ai quarti.