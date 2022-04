27 aprile 2008. 14 anni fa esatti la Juve di Ranieri batteva la Lazio in campionato con una bella manita casalinga, nella partita valida per la 16^ giornata di ritorno poi conclusa sul risultato di 5 a 2. A segno per i bianconeri Chiellini (autore di una doppietta tra 15' e 88', ad aprire e chiudere le marcature), Camoranesi, Del Piero e Trezeguet, mentre i biancocelesti riuscirono ad andare in gol soltanto due volte al 56' e al 61' dopo il poker della Vecchia Signora, con Bianchi e Siviglia. Chi ricorda ancora quella partita?