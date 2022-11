. Sette anni fa esatti lasi rendeva protagonista di una grande notte di, battendo all'Allianz Stadium ilper 1 a 0 nella gara valida per la quinta giornata del girone, nell'annata che si sarebbe poi conclusa con la finale di Berlino persa contro il Barcellona. A segno per i bianconeri, con Massimilianoin panchina, Marioal 18', che aveva scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori anche nella gara di andata in Inghilterra, coincisa con un'altra vittoria: 1-2 il risultato, con l'altra rete firmata da Alvaro Morata e un autogol al 57' di Giorgio Chiellini.