9 aprile 2016. Sei anni fa, in un sabato di primavera come oggi, la Juve di Massimiliano Allegri batteva a San Siro il Milan di Sinisa Mihajlovic per 2 a 1, mandando il Napoli a -9 e cominciando a sentire il profumo del quinto scudetto consecutivo. Un successo fondamentale per i bianconeri, ma per nulla scontato: il match, infatti, iniziò in salita con il vantaggio rossonero firmato da Alex al 18', a cui rimediò un grande Mario Mandzukic capace di riagguantare il pareggio al 27'. A guidare la Vecchia Signora verso il trionfo, nel secondo tempo, super Gigi Buffon - decisivo su Mario Balotelli - e Paul Pogba, autore della zampata vincente al 65'. Chi ricorda ancora quella serata?