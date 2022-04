#AccaddeOggi

Il 9/4/1997 la #Juventus ipoteca la finale di #ChampionsLeague con una partita devastante contro l’@AFCAjax all’Amsterdam ArenA.

Il 2-1 è strettissimo, anche se il divario verrà ribadito nella gara di ritorno.

La sintesi dalla telecronaca originale.@juventusfc pic.twitter.com/PPCOmPsS2R — JUVENTV (@JUVEN_TV) April 9, 2022

: 25 anni fa una delle partite più belle della. La squadra di Marcello Lippi fa visita all'nell'andata delle semifinali e offre una prova di altissimo livello: una lezione ai Lancieri allenati da van Gaal, alla quale il 2-1 finale non rende assolutamente giustizia. In quella primavera la Juventus è in formissima ed esprime un calcio "totale": aveva appena umiliato il Milan a San Siro (1-6) e nel ritorno avrebbe confermato la prova di Amsterdam con un 4-1 senza appelli. La sera del 9 aprile la scena se la prendono due ragazzi giovani e italiani: Nicola, i gemelli del gol, mentre a centrocampo Deschamps, Jugovic e Zidane disegnano calcio.