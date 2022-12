19 dicembre 2020. Quattro anni fa esatti, in uno Stadio "Tardini" insolitamente vuoto a causa delle restrizioni per la pandemia, latravolgeva ilcon un netto 4-0, firmato dai gol di Dejan, Cristiano(autore di una doppietta) e Alvaro. Sulla panchina bianconera Andrea, che tuttavia, dopo quella convincente vittoria, non riuscì a chiudere il 2020 con un altro successo: nella giornata seguente, tre giorni dopo, la Vecchia Signora cadeva infatti sotto i colpi della Fiorentina, uscita in trionfo dall'Allianz Stadium con un secco 0-3.