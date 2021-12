Ilè una data che ha riservato gioie e preannunciato dolori alla, specialmente in Champions League e nel recente passato. Partendo dall'anniversario più recente, sono passati oggi 8 anni dalla partita sospesa contro il: la neve di Istanbul, il rinvio, un campo ai limiti della praticabilità anche l'indomani. Una serata, quella del 10 dicembre 2013, preludio all'amarissimo pomeriggio dell'11 dicembre, culminato col gol-eliminazione di Snejider.Ma tornando indietro di dieci anni, questa data porta con sé anche un ricordo dolce per la Juventus: il 7-0 rifilato ai greci dell'nel 2003 (Trezeguet 2, Miccoli, Maresca, Di Vaio, Del Piero, Zalayeta), la vittoria più larga della squadra bianconera in Champions League, che già qualificata, quella sera centrò il primo posto nel girone. Un precedente anche nel 1997 e questa volta con una qualificazione thrilling ottenuta grazie a un incastro di risultati: la Juventus batte il1-0 a Torino con gol di Inzaghi e riesce a qualificarsi tra le due migliori seconde grazie al pareggio dell'Olympiacos sul Rosenborg e a una miglior differenza reti rispetto al Psg.