Il, tredici anni fa come oggi (o quasi). Il 21 ottobre 2009 ladi Cirobatteva in casa la squadra israeliana, rimasta indigesta ai bianconeri giusto pochi giorni fa dopo la brutta sconfitta in trasferta che ha ridotto all'osso le possibilità di qualificazione agli ottavi didei ragazzi di Massimiliano Allegri. Allora andò meglio: 1-0 il risultato finale maturato allo Stadio Olimpico grazie a un gol di Giorgio, risultato favorevole poi "bissato" il 3 novembre successivo ad Haifa con una rete di Mauro German. Una doppia vittoria che però non fu sufficiente alla Juve per ottenere il pass per gli ottavi, con la fase a gironi conclusa alle spalle di Bayern Monaco e Bordeaux, e dunque con la retrocessione in Europa League.