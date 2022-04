: ladi Antonio Conte affronta ilallo Stadium, dopo la vittoria per 1-0 in Francia, nel ritorno dei quarti di finale di. Bianconeri subito avanti con l'ennesimo calcio di punizione di Andrea Pirlo, poi raggiunti da Briand. Nel secondo tempo un tiro di Marchisio deviato da Umtiti fissa il punteggio sul 2-1 e mette in ghiaccio la qualificazione alle semifinali.