Era il. 26 anni fa esatti lavinceva la, sconfiggendo ilper 1 a 0 grazie a uno splendido gol di Alessandroall'81'. Fu il cielo di, quello che incorniciava il National Stadium, ad abbracciare il club torinese in una notte destinata a imprimersi nella storia della Vecchia Signora: i bianconeri diventarono campioni del mondo per la seconda volta, con la squadra di Marcelloprotagonista di una delle sue partite migliori, ma allo stesso tempo, paradossalmente, anche una delle più difettose nell'atto delle conclusioni a rete. A sbloccare il match, non a caso, fu una perla di Pinturicchio proprio mentre si andava verso il 90', entrata nella storia del calcio (italiano e non solo) insieme a una delle versioni della Juve migliori di sempre.