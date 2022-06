3 giugno 2017. Un quinto anniversario carico di amarezza quello che ricorre oggi per il popolo bianconero. Un lustro fa esatto, infatti, la Juve di Massimiliano Allegri perdeva in finale di Champions League a Cardiff contro il Real Madrid, con un pesante 1-4 firmato da parte dei blancos da una doppietta di Cristiano Ronaldo e dai gol di Casemiro e Marcos Asensio al 90'; a segno per i bianconeri, per il momentaneo pareggio, Mario Mandzukic, prima del "blackout" del secondo tempo sul quale tuttora i tifosi continuano a interrogarsi. La serata si rivelò particolarmente triste anche per i disordini registrati in Piazza San Carlo a Torino: tra la folla ammassata in centro per seguire il match sul maxischermo, infatti, due tifose persero la vita e altre 1.600 persone rimasero ferite.