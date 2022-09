. 28 anni fa esatti Alessiofaceva il suo esordio con la maglia della, dando il via a una lunga esperienza che lo avrebbe visto indossare la maglia della Vecchia Signora per ben dodici stagioni, fino al 24 aprile 2005, accumulandocon 15 gol segnati e soprattuttovinti da protagonista, tra cui lanel 1996. Un centrocampista che i tifosi bianconeri non hanno mai dimenticato e che ora sta vivendo una seconda carriera da allenatore, attualmente sulla panchina del Lecco che presto affronterà in campionato anche la Juve Next Gen.