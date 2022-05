3 maggio 2009. Tredici anni fa Pavel Nedved segnava i suoi ultimi gol con la maglia della Juve, mettendo la propria firma sul match contro il Lecce (2-2 il risultato finale) andando a segno per ben due volte. La partita allo Stadio Olimpico di Torino divenne dunque indimenticabile per la Furia ceca, attuale vice presidente del club bianconero, la cui avventura di calcio giocato con la maglia della Vecchia Signora era ormai ai titoli di coda. Alla fine saranno 65 le reti realizzate da Nedved con la Juve, in un totale di 327 presenze in tutte le competizioni.