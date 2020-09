Un gol, un punto da cui ripartire. La Juve, 14 anni fa, ripartiva da qui, dal momento più difficile della sua storia: la Serie B prima di risalire, di riprendersi tutto, con gli interessi. L'ha fatto e lo sta facendo ancora, dopo 9 scudetti consecutivi. Come spesso i protagonisti hanno detto, non bisogna scordarsi da dove si è ricominciato, la fatica fatta e la fame avuta per risalire da quel 9 settembre 2006. Allora si giocava Rimini-Juve, prima gara del campionato di Serie B 2006/07: finì 1-1, per i bianconeri segnò Matteo Paro.