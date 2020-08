La prima volta non si scorda mai. L'accadde oggi dell'8 agosto risale al 2015, quando Paulo Dybala e Mario Mandzukic segnarono le rispettive prime reti con la maglia della Juve. Cinque anni fa, contro la Lazio, in Supercoppa Italiana a Shanghai. Un 2-0 che ha consegnato il trofeo tra le mani bianconere.



IL TABELLINO



JUVENTUS-LAZIO 2-0

PRIMO TEMPO 0-0



MARCATORI Mandzukic (J) al 24', Dybala (J) al 28' s.t.

JUVENTUS (3-5-2) Buffon; Barzagli, Bonucci, Caceres; Lichtsteiner, Sturaro (al 45' s.t. Pereyra), Marchisio, Pogba, Evra; Coman (16' s.t. Dybala), Mandzukic (al 35' s.t. Llorente). (Neto, Rubinho, Isla, Rugani, Parodi, Padoin, Vitale, Tello, Zaza). All.: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij, Gentiletti, Radu; Onazi, Biglia, Cataldi (al 30' s.t. Kishna); Candreva, Klose (al 17' s.t. Djordjevic), F. Anderson (al 42' s.t. Morrison). (Berisha, Guerrieri, Patric, Konko, Mauricio, Hoedt, Milinkovic, Oikonomidis, Keita). All.: Pioli.

ARBITRO Banti di Livorno.

NOTE — Nessun ammonito. Recupero: 0' p.t.; 4' s.t.