"Da oggi, Carlos Tevez è un giocatore della Juventus. L’attaccante argentino, giunto a Torino nel pomeriggio, ha raggiunto l’accordo con la società bianconera per sottoscrivere un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2016. L’attaccante argentino, acquistato dal Manchester City, si è presentato presso la sede di corso Galileo Ferraris e ha incontrato Andrea Agnelli, Giuseppe Marotta e Aldo Mazzia. Il Presidente gli ha subito consegnato la sua nuova maglia: indosserà il numero 10". Sono passati nove anni da questo comunicato della Juventus e dall'annuncio di Carlitos Tevez, che in due stagioni vincerà due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, segnando 49 gol in 95 partite.