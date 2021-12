: 7 anni fa un'altra trasferta in campionato per la Juventus, che al Sant'Elia diaffronta i rossoblù allenati dal grande "nemico" Zeman. È la, che vincerà il quarto scudetto consecutivo. In Sardegna la pratica viene archiviata dopo un quarto d'ora: Tevez al 3' e Vidal al 15' mettono in ghiaccio la gara. E al 50' arriva il tris di Fernando Llorente. La Juve potrebbe aumentare il vantaggio, invece al 65' arriva il gol di Rossettini a fissare il punteggio sull'1-3. Ecco gli highlights del match: